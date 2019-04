Bonbon alla frutta secca, avocado e cioccolato

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI Per 20 tartufi

Questi bonbon sono degli snack perfetti da preparare per ogni occasione. Una ricetta veloce e semplice che non ha bisogno di cottura e che piace molto a chi vuole mettere le mani in pasta, anzi nel cioccolato!

Sono dolcetti molto sani perchè ricchi di sali minerali e vitamine quindi potrete mangiarne qualcuno in più...