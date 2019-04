Tavole in festa 19 aprile 2019 07:00 Menù di Pasqua: alternative di gusto I piaceri della tavola e del buon cibo ci accompagnano in questi giorni di allegria e relax: vi proponiamo delle ricette diverse dal solito per comporre o integrare il vostro personalissimo menù

E’ sempre un’ottima occasione quella delle Feste per poter godere della compagnia dei nostri cari e dedicarsi alla preparazione di piatti che profumino di famiglia, radici o che sperimentino nuovi gusti o abbinamenti. In particolare le festività pasquali sono un inno alla primavera, all’arrivo della nuova stagione e portano un desiderio di spensieratezza e leggerezza. La nostra selezione è composta da ricette semplici e gustose, alcune vegetariane e altre della tradizione in modo da poter soddisfare i vostri invitati e la vostra creatività a tavola.

CANNELLONI VEGETARIANI

Un'alternativa gustosissima ad un classico della cucina dei giorni di festa, con un ricco e goloso ripieno che conquisterà tutti.

Clicca qui per la ricetta completa

SPAGHETTI CON SCAMPI E ZUCCHINE

Zafferano menta e pistacchi garantiranno il successo di questa ricetta che porterà gusto e colore sulla vostra tavola.

Clicca qui per la ricetta completa

CASATIELLO:LA TRADIZIONE NAPOLETANA

Non ha bisogno di presentazioni il re delle tavole partenopee in questo periodo, tipica presenza presenza maestosa dalle origini antichissime.

Clicca qui per la ricetta completa

INSALATA DI FARRO

Questo piatto fresco e molto gustoso, ha il vantaggio di poter essere preparato in anticipo per essere ancora più saporito e apprezzato.

Clicca qui per la ricetta completa

STRUDEL CON CRESCENZA E PROSCIUTTO COTTO

Croccante fuori e morbido dentro, sarà perfetto per un pic nic in occasione di una gita fuori città.

Clicca qui per la ricetta completa

COLOMBINE DI SFOGLIA

Una golosità super, friabili e con un morbidissimo ripieno aspettano solo di essere mangiate.

Clicca qui per la ricetta completa