Torta nido di Pasqua: colore e dolcezza in festa

La torta nido di Pasqua è una gustosa alternativa alla classica colomba . E' realizzata con una base al cioccolato decorata con ganache , codette di cioccolato e ovetti . Possiamo realizzarla facilmente rendendo felici i bambini ma anche i grandi, che di golosità se ne intendono. A seconda dei gusti personali, per la farcitura potrete scegliere della confettura di frutti di bosco . Potrete variare anche la copertura utilizzando del cioccolato bianco .

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Per l'impasto: lavorate il burro con lo zucchero, la vaniglia, il sale e le uova fino a ottenere una crema gialla e omogenea. Aggiungete il cioccolato fuso ormai tiepido e amalgamate il tutto.

Setacciate la farina con il lievito e unitela poca alla volta al composto al cioccolato alternandola con il latte. Trasferite l'impasto in uno stampo imburrato e infarinato di 18 cm di diametro, alto almeno 9 cm. Livellate bene e infornate a 170 gradi per almeno un'ora (controllate la cottura con uno stecchino).

Per la ganache di copertura: portate quasi a ebollizione la panna con il burro. Aggiungete quindi il cioccolato tritato finemente e mescolate velocemente con una frusta a mano per scioglierlo. A questo punto, trasferite la pentola su una ciotola di acqua fredda e montate, a bagnomaria, il composto con le fruste elettriche.

Dopo circa 10 minuti avrete ottenuto una crema densa e spalmabile che potrete tenere a temperatura ambiente (la ganache al cioccolato diventa molto dura se messa in frigo, mentre tende a liquefarsi vicino alle fonti di calore). Sfornate la torta, lasciatela raffreddare completamente e pareggiate la superficie eliminando la cupoletta che si sarà formata. Decoratela con la ganache al cioccolato utilizzando una spatola, dovrete ricoprirla completamente.

Lo sapevate che...

La torta nido è un dolce molto bello e si può realizzare in tanti modi. Una versione originale è, per esempio, quella in forma di cupcake o quella adagiata su un letto di pistacchi sgusciati e tritati che con il loro verde brillante simulano un bellissimo prato.