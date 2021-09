Spaghetti con scampi, zucchine e pistacchi

Gli spaghetti con scampi e zucchine sono un primo piatto di pesce gustoso e colorato arricchito dallo zafferano , dalla menta e dai pistacchi . Il sapore delicato delle zucchine e degli scampi, in armonia con la sapidità dei pistacchi , rendono questa pietanza davvero particolare e con un gusto tutto da scoprire! Se preferite, potete sostituire i pistacchi con le mandorle .

PROCEDIMENTO

Pulite gli scampi eliminando la testa, il guscio e il filamento nero centrale. Teneteli da parte.

In una casseruola scaldate un filo d'olio e cuocetevi le zucchine a rondella a fuoco vivace per qualche minuto, bagnate con un bicchiere di acqua calda in cui avrete sciolto lo zafferano.

Regolate di sale e cuocete per una decina di minuti.

Frullate le zucchine con qualche fogliolina di menta e trasferite la crema di nuovo nella pentola.

Lessate gli spaghetti in abbondante acqua bollente salata, nel frattempo saltate per qualche minuto gli scampi con un filo d'olio e il succo di limone. Regolate di sale.

Aggiungete gli scampi, i pistacchi tritati e condite la pasta con la crema di zucchine.

Guarnite il piatto con i pistacchi tritati e la menta fresca e servite immediatamente.