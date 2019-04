Cannelloni vegetariani

PROCEDIMENTO

Incorporate quindi 40 g di burro fuso tiepido. Lasciate riposare la pastella in frigorifero coperta da pellicola per circa un’ora. Lavate e mondate le melanzane, tagliatele in fettine spesse circa mezzo cm, disponetele a strati in un recipiente forato e cospargetele di sale affinché perdano il liquido amaro. Sciogliete una noce di burro in una crepiera o padella antiaderente di 18 cm, versatevi un mestolo scarso di pastella e