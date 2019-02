A Carnevale ogni fritto vale: 5 dolci ricette da annotare

Non ci sono travestimenti, trucchi e maschere che tengano, l’aspetto più gettonato di Carnevale sono le scorpacciate dei piatti tipici, soprattutto dolci e in particolare fritti. Curiosando tra le tradizioni culinarie regionali, abbiamo stilato una top five di particolari golosità, rigorosamente fritte, pronte ad aggiungersi alle più classiche frappe o chiacchiere o bugie o crostoli o galani, solo per citare alcuni dei nomi con cui questo caratteristico dolce carnevalesco è nominato.