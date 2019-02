22 febbraio 2019 07:00 Frittelle ripiene alla crema

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 20 frittelle circa Le frittelle ripiene alla crema sono golosi dolcetti fritti tipici di Carnevale, farciti con crema pasticcera e decorati con zucchero semolato. Soffici, irresistibili, queste frittelle ripiene alla crema sono una vera tentazione per grandi e piccini! Se preferite, potete farcirle con crema chantilly, crema al cioccolato o al caffé.

INGREDIENTI Per il roux farina tipo 00 220 g

zucchero semolato 45 g

sale un pizzico

vanillina 1 bustina

arancia e limone (scorza grattugiata) 1

burro 40 g

acqua 250 ml

uova medie 4 o 5 Per la crema pasticcera latte 250 g

zucchero semolato 75 g

farina tipo 00 25 g

uova medie 2

PROCEDIMENTO

Per la crema: sgusciate le uova in un pentolino, sbattetele con lo zucchero e aggiungete la farina setacciata. Mescolate ancora e unite anche il latte. Trasferite il tutto sui fornelli, mescolando continuamente a fiamma bassa fino a ottenere la consistenza giusta. Lasciate intiepidire la crema e trasferitela in una sac à poche con bocchetta a punta.

Per il roux: portate a ebollizione l'acqua con il sale e il burro, unite la farina setacciata e mescolate bene fino a ottenere una massa omogenea che si staccherà facilmente dal fondo della pentola.

Trasferitela in una terrina e aggiungete zucchero, vanillina e scorza grattugiata. Mescolate con una forchetta e aggiungete un uovo alla volta (non unite il successivo se quello precedente non è stato completamente assorbito). Quando avrete ottenuto una pastella liscia, omogenea e soda scaldate abbondante olio di semi in una padella larga. Friggetevi poche frittelle per volta e formatele con due cucchiai.

Fate dorare le frittelle in modo omogeneo, scolatele su carta assorbente e farcitele con la crema pasticcera. Tuffatele nello zucchero semolato per distribuirlo in modo uniforme.