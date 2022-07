01 luglio 2022 16:37

Venezia e la battaglia senza tregua contro i turisti cafoni

Ci sono quelli che dormono per strada, quelli che pranzano e cenano nelle calli coi tavolini da picnic o peggio ancora usando monumenti storici come appoggio e gli immancabili tuffatori/nuotatori dei canali: i cafoni a Venezia non mancano e l'amministrazione comunale prosegue nella battaglia al decoro.