Vaccino bambini, Locatelli: prime somministrazioni dal 23 dicembre

Afp

Dopo l'ok dell'Aifa (atteso per questa settimana), le somministrazioni di vaccini anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni in Italia dovrebbero iniziare "il 23 dicembre, poi magari sarà qualche giorno prima o qualche giorno dopo". Lo ha annunciato il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, per il quale è inappropriato dire che si è deciso "troppo in fretta" dal momento che l'approvazione "di un vaccino si attiene a criteri stringenti".