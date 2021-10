Balli, assembramenti e niente mascherine: chiuso un locale a Perugia

Ansa

Ballavano tra i tavoli senza mascherine e senza rispettare la distanza di sicurezza, in un locale di Perugia. Sono stati sorpresi dalla polizia durante un servizio di controllo e il locale è stato chiuso per cinque giorni. Gli agenti hanno fatto spegnere la musica e invitato i clienti a terminare le consumazioni acquistate e allontanarsi. Poi hanno contestato al gestore la sanzione per violazione delle disposizioni anti-Covid.