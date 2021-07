Covid, riapre la terapia intensiva in Alto Adige: tre ricoverati

ansa

In Alto Adige ha riaperto il reparto di terapia intensiva, che nelle ultime 24 ore è passata da zero a tre pazienti. I ricoveri nei reparti ospedalieri ordinari ora sono invece cinque. L'ultimo bollettino Covid dell'Azienda sanitaria locale indica zero decessi e, per il terzo giorno consecutivo, 27 nuovi casi: 14 tramite 705 tamponi molecolari e 13 analizzando 3.282 test antigenici. I guariti sono 19 e gli altoatesini in quarantena 735.