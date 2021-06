Alto Adige, via l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto

Afp

L'Alto Adige è la prima zona italiana a togliere l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Lo ha stabilito il governatore della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, con una ordinanza in vigore da lunedì 21 giugno al 31 luglio. Sarà, però, ancora obbligatorio indossare il dispositivo nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione e all'aperto nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale.