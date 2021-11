Super Green pass, in Friuli Venezia Giulia misure in vigore da lunedì

Ansa

Le misure introdotte dall'ultimo decreto legge in materia di contenimento e prevenzione della pandemia da Covid entreranno in vigore in Friuli Venezia Giulia dal 29 novembre. Lo ha deciso il governo, anticipando di una settimana la decorrenza del 6 dicembre. Nessuna limitazione, quindi, per chi ha avuto il Covid da meno di 6 mesi o si è vaccinato entro i 12 mesi precedenti, nell'accesso a spettacoli, eventi sportivi, cerimonie e ristoranti.