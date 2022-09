Scuola, oggi si torna sui banchi in 6 Regioni e in provincia di Trento

La scuola riparte.

Secondo i dati del ministero dell'Istruzione sono 7.286.151 le studentesse e gli studenti che torneranno sui banchi delle scuole statali nell'anno scolastico 2022/2023, per un totale di 366.310 classi. Dopo gli alunni e le alunne della Provincia di Bolzano , che hanno iniziato il 5 settembre, oggi tocca ad Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia di Trento . Il 13 settembre sarà la volta di bambini e ragazzi della Campania. Il 14 settembre le lezioni prendono il via in Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria . Il 15 riprenderanno, invece, in Emilia-Romagna , Lazio e Toscana . In coda, il 19 settembre, Sicilia e Valle d'Aosta .