Rigopiano, viola i sigilli per portare fiori dove è morto il figlio: oltre 4mila euro di multa

Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle 29 vittime del disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), è stato condannato dal gip del tribunale di Pescara a pagare una multa di 4.550 euro, per avere violato i sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area nella quale si verificò la tragedia. L'uomo, però, contesta la decisione sostenendo, in un post su Facebook, di essersi "recato a Rigopiano per portare dei fiori dove hanno ucciso mio figlio".