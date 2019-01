Papa a popolo Emirati: "Fede in Dio unisce e non divide"

"La fede in Dio unisce e non divide". Così Papa Francesco in un videomessaggio al popolo degli Emirati Arabi Uniti, in vista del viaggio che vi compirà dal 3 al 5 febbraio. "Ringrazio l'amico e caro fratello il grande imam di Al-Azhar e chi ha collaborato alla preparazione dell'incontro - ha detto il Pontefice -, per il coraggio e la volontà di affermare che la fede in Dio unisce e non divide, avvicina pur nella distinzione, allontana dall'ostilità".