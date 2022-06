Palermo, ascensore precipita dal quinto piano: tre persone ferite in gravi condizioni

Un ascensore è precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Vincenzo Balistreri, nel quartiere Brancaccio, a Palermo.

Dentro c'erano due operai e una donna, che sono rimasti gravemente feriti. I tre, portati in codice rosso agli ospedali Civico, Policlinico e Buccheri La Ferla, hanno fratture gravi. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e personale del 118. Gli agenti sono al lavoro per chiarire le cause dell'incidente.