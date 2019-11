Sangue infetto a una partoriente, il Ministero della Salute condannato a risarcire dopo 43 anni

Il Ministero della Salute è stato condannato dal Tribunale di Napoli a un risarcimento da 700mila euro per il decesso di una donna che 43 anni fa venne sottoposta in un ospedale di Napoli a trasfusioni di sangue, poi rivelatosi infetto, che le inocularono il virus dell'epatite C. A rendere nota la sentenza, emessa dai giudici lo scorso 15 novembre, è l'avvocato della famiglia, Maurizio Albachiara. Nelle motivazioni si legge che il ministero doveva "dirigere, autorizzare e sorvegliare" sulla circolazione del sangue e degli emoderivati ma non lo fece.