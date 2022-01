Morti sul lavoro, Osservatore Romano: "Una strage insopportabile"

Ansa

Quella dei morti sul lavoro è "una strage insopportabile". Lo scrive, in prima pagina, l'Osservatore Romano, che titola sulla piaga delle morti bianche a partire dalla tragica vicenda dello stagista 18enne in un'azienda meccanica nel Friuli. "Se ogni morte sul lavoro è una morte di troppo - scrive il quotidiano della Santa Sede -, quella di Lorenzo, in un contesto che sarebbe dovuto essere persino più sicuro, è ancor più insopportabile. Siamo di fronte a una strage infinita".