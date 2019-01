La Sea Watch è arrivata nel porto di Catania, migranti in festa

La Sea Watch è entrata nel porto di Catania, scortata da quattro motovedette della guardia di finanza e della guardia costiera.



Migranti in festa si abbracciano dopo l'attracco - Dopo l'attracco nel molo di Levante, i migranti a bordo hanno festeggiato abbracciandosi tra di loro e abbracciando anche i componenti dell'equipaggio della nave della Ong tedesca battente bandiera olandese. Alcuni di loro indossano la maglietta della Croce Rossa Italiana. Tra i 47 migranti a bordo ci sono anche 15 minori non accompagnati: hanno tra i 14 e i 17 anni e provengono da Senegal, Guinea Bissau e Sudan. Dall'altra parte del molo qualcuno ha esposto uno striscione con la scritta: "Stop the attack on refugees", basta attacchi ai rifugiati.



Applausi dell'equipaggio durante lo sbarco - Grande emozione durante lo sbarco dei 47 migranti a bordo della Sea Watch. La loro discesa dalla scaletta nella nave è stata accompagnata dagli applausi dei componenti l'equipaggio dell'Ong.



Sea Watch: "Il calvario è finito, l'Europa accolga" - "Siamo contenti che il calvario sia finito per i nostri ospiti. Auguriamo loro il meglio", scrive su Twitter la Ong Sea Watch. "Speriamo che l'Europa possa accoglierli e permettergli di vivere come meritano", aggiunge.



Esposto "Legal Team" contro Salvini - Attentato alla costituzione, abuso in atti di ufficio, sequestro di persona, violenza privata, tortura: sono gli eventuali profili di reato che la Procura di Siracusa è stata invitata a esplorare con un esposto a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso della Sea Watch. L'iniziativa, partita formalmente da Torino, è dell'associazione "Lasciateci entrare" e di un gruppo di avvocati del Legal Team italia. Tra i firmatari compare anche l'europarlamentare Eleonora Forenza.