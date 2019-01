Migranti, corte Appello Milano: minori non accompagnati facile preda

Tra i fenomeni in costante crescita c'è anche quello dei minori stranieri non accompagnati che versano in situazioni di abbandono e "che possono essere tutti facile preda di abusi o a rischio di andare ad ingrossare le fila della criminalità organizzata". E' l'allarme lanciato dal Presidente della Corte d'Appello di Milano, Marina Tavassi, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.