Gessica Lattuca, scritte anonime accusano un abitante di Favara

Due muri differenti, su entrambi la stessa scritta: un nome, un cognome e la parola “Assassino”.



Mattino Cinque racconta i nuovi elementi del caso Gessica Lattuca, la 27enne madre di quattro figli scomparsa il 12 agosto.



Nella notte tra mercoledì e giovedì, a Favara, un anonimo ha usato una bomboletta spray rossa per indicare chiaramente il presunto colpevole. Il nome – che si preferisce non divulgare – indica un abitante del piccolo comune in provincia di Agrigento dove da due mesi si aspetta una svolta delle indagini.



Davanti a queste scritte Giuseppina, la madre della ragazza, ha commentato: “Questa persona ha voluto dare un messaggio alla famiglia, alle autorità e anche ai giornalisti”.