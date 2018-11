1 febbraio 2015 Maltempo al centro e sud Italia, previsti vento forte e mareggiate Freddo da inverno rigido nei prossimi giorni e da martedì neve anche a bassa quota

11:09 - Ci attende una domenica dal clima invernale sull’Italia e con il maltempo che continuerà a colpire soprattutto il Centrosud dove insisteranno le piogge, specie lungo il versante tirrenico, ma anche le nevicate a quote collinari e il vento di burrasca al Sud e nelle Isole. Il maltempo di stampo invernale proseguirà anche la prossima settimana: le temperature subiranno un ulteriore calo e con l’arrivo nel Mediterraneo tra martedì e mercoledì di un vortice di bassa pressione avremo nuove intense piogge, forti venti, mari agitati e nevicate a quote molto basse al Nord e a quote collinari al Centro.

Domenica nel complesso ben soleggiata nelle regioni di Nordovest ma con ampie schiarite anche nelle regioni del medio e basso versante adriatico. Irregolarmente nuvoloso nel resto del Paese con piogge sparse in Friuli Venezia Giulia, al Centro, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna; lungo il Tirreno e nelle Isole maggiori rischio di rovesci o temporali; sui rilievi la neve cadrà fino a quote di 200 metri in Friuli, 400-700 m nelle regioni centrali e in Sardegna, 700-1100 metri al Sud e in Sicilia. Temperature in calo al Centrosud. Venti burrascosi occidentali su Tirreno, Isole e regioni meridionali.



Le previsioni di lunedì - Lunedì al Nord cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Al Centro deciso miglioramento, con nuvolosità variabile al mattino e schiarite più ampie nel pomeriggio. Al Sud e nelle Isole tempo ancora instabile con precipitazioni che si concentreranno su Campania, Calabria tirrenica, Sicilia settentrionale e ovest Sardegna. Fenomeni localmente ancora intensi, sotto forma di rovesci o temporali, nel settore tirrenico peninsulare. Neve sui rilievi del Sud e della Sicilia oltre 500-700 metri, a quote più basse in Sardegna. A fine giornata tendenza ad un aumento della nuvolosità su Liguria e regioni centrali tirreniche. Venti forti occidentali al Sud e nelle Isole, con Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia. Nel corso della giornata Libeccio in rinforzo tra basso Ligure e alto Tirreno. Temperature in diminuzione le massime al Sud. Gelate diffuse al mattino al Centronord.



Da martedì arriva la neve - Anche la prossima settimana ci attendono quindi giornate fredde, con temperature nella norma o al di sotto, in cui la neve scenderà fino a quote molto basse. In particolare lunedì godremo di tempo tutto sommato buono al Centronord, mentre al Sud insisteranno nuvole e piogge sparse, accompagnate da nevicate sulle zone interne al di sopra di 600-800 metri. Ma è soprattutto martedì che l’inverno mostrerà i muscoli: la neve infatti diventerà protagonista assoluta e cadrà, oltre che sulle Alpi, anche a bassa quota sul Nordovest ed Emilia Romagna e nelle zone interne del Centro. Sempre martedì piogge a tratti anche intense lungo le coste centrali tirreniche e al Sud (con neve sull’Appennino al di sotto di 1000 metri).