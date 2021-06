Milano, morto a 82 anni l'imprenditore Bruno Ermolli

E' morto a Milano all'età di 82 anni Bruno Ermolli, Cavaliere del Lavoro, imprenditore e consulente aziendale, a lungo anche per Silvio Berlusconi. A dare la notizia, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un tweet: "E' un grande dispiacere apprendere della scomparsa di Bruno Ermolli, imprenditore e vicepresidente del Teatro alla Scala. Il pensiero va a lui, alla sua storia e al suo vissuto, così come alla sua famiglia".