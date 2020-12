A Milano si prepara l'albero di Natale di fronte al Duomo

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Saranno 18 gli alberi di Natale che illumineranno le feste a Milano, a partire da quello in piazza Duomo che sarà sponsorizzato da Coca Cola. Lo rende noto il Comune che ha selezionato i progetti per "Il Natale degli Alberi", l'iniziativa offerta da Fondazione Bracco che ha deciso di donare alla città un'idea creativa sviluppata dalla Bws. "A nome di tutta l'Amministrazione comunale ringrazio di cuore la Fondazione Bracco, Marco Balich e tutti gli sponsor che, con puro spirito ambrosiano, hanno deciso di investire nella realizzazione di questi alberi natalizi che con le loro luci e i loro effetti riscalderanno le strade e le piazze della nostra città nelle prossime settimane. Assumendo, in questo anno così difficile, un significato ancor più profondo di unità e solidarietà", ha dichiarato Roberta Guaineri, assessore comunale al Turismo e alla Qualità della vita.

"Sono molto felice che tante imprese abbiano risposto all'appello, dimostrando di avere a cuore il destino di Milano - afferma Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco -. Certo, il dramma che stiamo vivendo lascerà il segno in ognuno di noi, ma è il momento di reagire e soprattutto di ridare fiducia e serenità alle persone. Il Natale degli alberi è un progetto di bellezza e di rinascita con una forte valenza sociale che renderà meno buio il Natale 2020 delle famiglie milanesi".