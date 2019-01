Brescia, un foreign fighter condannato a sei anni per terrorismo

E' stato condannato a sei anni di carcere dalla Corte d'assise di Brescia un foreign fighter 26enne, marocchino, cresciuto a Vobarno. Arrestato nel 2013 per apologia di terrorismo, Anas El Abboubi era stato scarcerato per mancanza di gravi indizi e, una volta partito per la Siria, aveva fatto perdere le sue tracce. La famiglia dichiara che è morto, ma il pm ritiene che non ci siano le prove del decesso. Ora El Abboubi è ricercato a livello internazionale.