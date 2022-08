L'escort con il reddito di cittadinanza: "Durante il lockdown non lavoravo"

Luisa nella vita fa

l'escort

reddito di cittadinanza

Controcorrente

il sussidio era fondamentale per la sua sussistenza

lockdown

ho guadagnato zero

e percepisce il. In una puntata di "" della scorsa stagione ha spiegato perché: "Con il Covid e i conseguenti, il nostro settore ha avuto difficoltà a lavorare. Ho evitato di ricevere persone in casa - ha dichiarato - e quindi". La donna ha spiegato di essersi arrangiata, ma che questo non le era bastato: "Ho fatto alcune cam con i clienti abituali, ma i guadagni erano davvero bassi".

Luisa ha quindi

chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza

Prima del lockdown guadagnavo 9-10 mila euro al mese

. ". Con il reddito mi arrivano i classici 500 euro che ottengo lavorando due ore e mezzo con la mia professione".

Con la fine delle restrizioni, la escort ha ripreso la sua attività e i guadagni sono quasi tornati a essere quelli antecedenti alla pandemia. "

Un po' mi sento in colpa a percepire ancora il reddito

Rete 4

nessuna tutela

- ha continuato ai microfoni di- ma presto non lo riceverò più. Prima non avevo sensi di colpa, guadagnavo zero e non avevo", ha concluso.