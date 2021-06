Figliuolo: "A settembre mascherina a scuola" | Vaccini, richiami in vacanza "in casi eccezionali" | Gb, picco contagi

"Per riaprire la scuola in massima sicurezza in presenza, all'inizio del prossimo anno scolastico sarà necessaria ancora la mascherina". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Francesco Figliuolo, invitando gli italiani a "continuare ad aderire alla campagna vaccinale ". Aumenta il rimbalzo di casi nel Regno Unito, dove pesa la variante delta: i contagi nelle ultime 24 ore sono 7.540, picco da 4 mesi.

Possibile via libera anche per vaccinare bambini fino a 6 anni "Ora abbiamo la possibilità di vaccinare i ragazzi dai 12 anni in su, quindi gran parte degli studenti. E non è detto che non arrivino ulteriori autorizzazioni per arrivare ai 6 anni. Quindi l'architrave del discorso scuola, per riaprirla in massima sicurezza in presenza, è quello della vaccinazione, ma continueremo anche con il tracciamento e il diradamento", spiega il commissario.

Ok a vaccino in vacanza, ma solo per seconda dose e in casi particolari Grazie al via definitivo arrivato con la firma di Figliuolo sarà possibile vaccinarsi anche in vacanza. Non sarà la prassi, avverte il commissario, ma l'eccezione. La somministrazione, infatti, riguarderà esclusivamente la seconda dose e sarà effettuata a chi soggiornerà per lunghi periodi in città diverse da quelle di residenza e anticipando per tempo l'intenzione di volersi sottoporre al vaccino nel luogo di villeggiatura.

Nuovo picco di contagi in Gb, mai così tanti negli ultimi quattro mesi Il Regno Unito ha registrato 7.540 nuovi contagi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, il massimo dal 26 febbraio, mentre i decessi sono stati sei. Altre 136.802 persone hanno ricevuto una prima dose di vaccino, 313.482 una seconda dose; il numero di vaccinati completamente ora è pari a 28.540.844, mentre 40.710.319 hanno avuto almeno una dose. L'Office for National Statistics ritiene che circa otto persone su 10 nel Paese abbiano anticorpi contro il coronavirus, per aver contratto il virus o per aver effettuato il vaccino.

Gli Usa comprano 500 milioni dosi Pfizer da donare a mondo Intanto l'amministrazione Biden ha fatto sapere si stare acquistando 500 milioni di dosi di vaccino Pfizer da donare al resto del mondo. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali il presidente Joe Biden annuncerà ufficialmente gli acquisti al G7.