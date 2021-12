Modena, genitori divisi sul vaccino Covid alla figlia ma il tribunale dà l'ok

A Modena i giudici hanno autorizzato una 13enne a vaccinarsi nonostante il parere contrario della madre, mentre il padre era favorevole. La coppia è separata. I magistrati hanno sentito anche il parere del pediatra e le richieste della figlia. La 13enne ha asserito di essere l'unica non vaccinata in classe e di doversi sottoporre a tampone frequentemente. La madre si oppone a quello che definisce un " vaccino sperimentale ".

I giudici del Tribunale di Modena hanno deliberato l'autorizzazione a far vaccinare la 13enne, chiarendo in primis che "non si tratta di vaccini sperimentali" e per questo "i timori espressi in udienza dalla madre muovono da un presupposto scientifico errato, secondo cui tali vaccinazioni non sarebbero efficaci e sicure, mentre esse sono state autorizzate all'esito di procedure rigorose e di sperimentazioni solide".