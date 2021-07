IPA

Sono i giovani a spingere le vaccinazioni in Italia. Negli ultimi 7 giorni, forse anche per l'effetto Green Pass, sono stati vaccinati con la prima dose o la dose unica post Covid quasi 350mila under 30, 118mila tra i 12 e i 19 anni. Le vaccinazioni tra i più giovani crescono ad un ritmo triplo rispetto a quelle degli adulti tra i 50 e i 69 anni: 124mila vaccinati nell'ultima settimana.