Covid, pronto il parere dell'Aifa: ok alla terza dose di vaccino 

E' pronto il parere della Commissione tecnico scientifica dell' Agenzia italiana del farmaco che dà il via libera alla terza dose della vaccinazione anti-Covid. La priorità sarà data ai soggetti immunodepressi nella nuova fase della campagna vaccinale, che si accavallerà a quella ancora non conclusa per il raggiungimento dell'immunità di gregge.

Il cronoprogramma prevede entro fine anno, probabilmente a dicembre, la terza dose agli anziani over 80 e all'inizio del prossimo anno, tra gennaio e febbraio, agli operatori sanitari. L'indicazione dell'Aifa di procedere partendo proprio dai più fragili è una scelta già condivisa in queste ora anche in Europa, come in Spagna, oppure in Israele.

Covid, il premier Mario Draghi apre all'obbligo vaccinale | La politica si spacca Il presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca ha appoggiato la posizione del premier: "Draghi ha fatto bene a dire che si va verso l'obbligo di vaccinazione" Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri si è detto favorevole all'obbligo vaccinale, "con la sola eccezione degli studenti. Nelle scuole, invece, sì ai test salivari" Tra i politici contrari alla misura c'è il presidente dei 5Stelle Giuseppe Conte, che a "La Piazza" ha ricordato di aver "sempre ritenuto che fosse giusto invocare la libertà e la responsabilità dei cittadini" Il Pd di Enrico Letta invece sembra aver preso con gioia la decisione del premier: "Sono molto d'accordo con la linea che sta portando avanti Draghi, che è una linea di sicurezza. Va bene per noi andare avanti ed estendere l'obbligo vaccinale e il Green pass". Convinto sostenitori del vaccino obbligatorio è Matteo Renzi, che l'ha detto più volte: "Sì, sono favorevole, ma comunque è già una soluzione l'estensione del Green Pass", La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha definito la conferenza stampa di Draghi "surreale". "Siamo sempre più convinti che restare all'opposizione di questo governo sia la scelta migliore per difendere gli interessi degli italiani" Contrario all'obbligo vaccinale è anche il leader della Lega Matteo Salvini, che ribadisce: "Diremo no alla misura proposta ma resteremo al governo". Una posizione più possibilista è quella espressa dal ministro leghista Giancarlo Giorgetti: "È una misura su cui riflettere bene. Se si arriva all'obbligo vaccinale si arriva a una forma coercitiva che, se possibile, deve essere evitata". La cautela è la linea adottata anche dal presidente del Veneto Luca Zaia: "Non commento, ma arrivare all'imposizione del vaccino rappresenterà una sconfitta per il Paese, perché vuol dire che è mancata la presa di coscienza". La ministra degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini ha dichiarato di "non considerare l'obbligo vaccinale un'eresia" Giovanni Toti, presidente della Liguria e leader di Cambiamo, osserva in modo pragmatico: "Tra chiudere il Paese e l'obbligo vaccinale credo che nessun italiano di buon senso sceglierebbe la prima". Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha aperto alla possibilità di rendere obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19. Nella conferenza stampa di ieri 2 settembre, rispondendo a una domanda dei giornalisti il premier ha dichiarato che "il ministro Speranza ed io ne stiamo discutendo: l'orientamento è che l'uso del Green pass verrà esteso ad altre categorie e settori lavorativi" e che, se arriverà l'ok da Ema e Aifa, "si arriverà a rendere obbligatoria l'immunizzazione".

Le Regioni cominciamo a organizzarsi. "Se le autorità preposte danno l'ok, noi ci siamo. Mi auguro che la decisione possa essere presa il prima possibile perché prima si parte meglio è", fa sapere il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. "Farò la terza, la quarta, la quinta ed anche la sesta dose, se sarà necessario", ha sottolineato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca.

Anche per Anthony Fauci, il più celebre immunologo americano, la terza dose "è una buona idea. Si è visto infatti che dopo alcuni mesi l'efficacia dei vaccini diminuisce. Per questo prevediamo entro settembre di iniziare a distribuire negli Usa la terza dose". Un nuovo studio della Yale School of medicine ha cercato di individuare i pazienti a più alto rischio di infezioni covid "breakthrough", ossia che avvengono in persone già vaccinate. Si tratta di casi "estremamente rari", spiega il rapporto pubblicato sulla rivista "Lancet Infectious Disease", ma tra questi, la maggior parte delle infezioni ripetute più gravi sono apparse in anziani di eta' media 80.5 anni e che presentano altri fattori di rischio, quali obesità o diabete.

Fragili e anziani sono proprio le prime categorie che riceveranno la terza dose. I medici infine, che furono i primi a ricevere i vaccini a partire dagli ultimi giorni del dicembre scorso, riceveranno la loro terza dose a partire dal prossimo anno. Al momento sono 644, secondo un aggiornamento della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che stima che i non ancora vaccinati siano

1500: una percentuale dello 0,3%. "Si tratta di una minima parte dei colleghi, ma anche questi piccoli numeri costituiscono una sconfitta per la professione", afferma il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli.