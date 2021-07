Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 6.513 nuovi casi di coronavirus a fronte di 264.860 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 2,5%, in lieve calo rispetto a venerdì quando era stato del 2,7%. I decessi sono stati 16, per un totale da inizio pandemia di 128.063 morti. Aumentano i ricoveri (+39) e le terapie intensive (+13). I guariti sono 2.170.