Covid, Gimbe: aumentano casi e ricoveri, allarme terapie intensive

Tra il 10 e il 16 marzo la Fondazione Gimbe registra un aumento di tutti gli indicatori del Covid: nuovi casi +8,3%, ricoverati con sintomi +16,5% e terapie intensive +18,1%. In un mese è quasi raddoppiato il numero medio dei nuovi ingressi giornalieri nei reparti d'urgenza mentre, sul fronte vaccini, ancora non è stata consegnata quasi la metà delle dosi previste. In una settimana, i decessi passano da 2.191 a 2.522 e i nuovi casi da 145.659 a 157.677.