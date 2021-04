Covid, Brusaferro: decrescono ricoveri in ospedale e in terapia intensiva

Ansa

"I ricoveri in area medica stanno decrescendo dove l'occupazione è del 36%, sotto la soglia critica del 40%. Anche i ricoveri in terapia intensiva decrescono, anche se sono ancora in sovraccarico". Lo afferma il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, che comunque invita alla cautela poiché "il quadro rimane impegnativo a causa dell'elevata incidenza dei casi". Per questo "serve gradualità nella gestione dell'epidemia".