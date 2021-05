Covid, 9.116 nuovi casi su 315.506 tamponi e altri 305 decessi

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 9.116 nuovi casi di coronavirus a fronte di 315.506 tamponi (lunedì erano stati 5.948 con 121.829 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i decessi sono stati 305 (256 il giorno precedente). I dimessi/guariti sono stati 18.477 mentre continua il calo degli ingressi in ospedale (-219) e in terapia intensiva (-67). Giù il tasso di positività: 2,9% (ieri aveva toccato quota 4,9%).

Quasi 10mila in meno gli attualmente positivi - Dall'inizio della pandemia il totale delle infezioni sale quindi a 4.059.82, mentre i decessi sono in tutto 121.738. Scende il numero degli attualmente positivi, che sono 413.889 (9.669 in meno), mentre i guariti sono complessivamente 3.524.194. In isolamento domiciliare ci sono 393.290 persone (9.383 in meno), nei reparti Covid ci sono 18.176 pazienti (28,6% dei posti letto) mentre in terapia intensiva ci sono 2.423 malati, che occupano il 26,8% dei letti a disposizione.

Contagi, Lombardia in testa - La Regione con il numero maggiore di contagi è la Lombardia, dove si segnalano 1.354 nuovi casi (39.365 i test), seguita dalla Campania a quota 1.331 (su 26.892 tamponi). Sopra quota mille anche la Puglia, dove si registrano 1.028 contagi su 13.803 tamponi.