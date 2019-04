Coldiretti: oltre 5 milioni di italiani in vacanza per Primo Maggio

Con le ultime partenze del fine settimana salgono a oltre 5 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere in vacanza il Primo Maggio, sfruttando la possibilità di fare il ponte. Molti altri, ricorda la Coldiretti, non rinunceranno alla tradizionale gita fuori porta anche con picnic, pranzi al sacco o grigliate al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città.