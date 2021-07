Incidente a Capri, bandiera a mezz'asta in Comune per morte autista

A Capri sul palazzo del Municipio è stata esposta bandiera a mezz'asta in segno di lutto per la scomparsa dell'autista 33enne Emanuele Melillo, morto nell'incidente di giovedì a Marina Grande. L'uomo guidava l'autobus carico di passeggeri che è uscito di strada precipitando e finendo su uno stabilimento balneare. Dei 23 feriti, i 13 più gravi sono stati trasferiti in elicottero a Napoli e due bambini presso all'ospedale pediatrico Santobono.