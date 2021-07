Covid, in Campania prorogato l'obbligo di uso delle mascherine all'aperto

In Campania resta l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto per contrastare il Covid-19. La misura, infatti, è stata prorogata fino al 31 agosto sulla base di un'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. L'uso delle mascherine, si legge nell'ordinanza, "resta obbligatorio in ogni luogo non isolato, ad esempio centri urbani, piazze, lungomari, code, mercati, fiere, mezzi pubblici all'aperto come traghetti, e navi".