Cosenza, abusi sessuali su due sorelline: arrestato 73enne

ansa

La polizia ha arrestato un 73enne di Paola (Cosenza) per abusi sessuali ai danni di due sorelle minorenni. In manette è finita anche una coetanea dell'uomo, nonna delle vittime e al corrente degli abusi, che si sarebbe resa responsabile di tentata estorsione. Gli anziani sono finiti ai domiciliari con l'accusa di prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico. L'indagine è scattata in seguito al tentato suicidio di una delle minori.