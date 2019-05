Bus dirottato, Rami allo stadio con Dybala : "Cittadinanza? Non ho saputo nulla, meglio incontrare Paulo"

Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala) in data: Mag 3, 2019 at 1:53 PDT

Ramy Shehata, il 13enne eroe dell'autobus dirottato a marzo a San Donato Milanese, ha realizzato un suo piccolo sogno: incontrare il campione della Juventus Paulo Dybala. E' stato lo stesso bianconero a invitare il ragazzino di origini egiziane a seguire insieme allo stadio il derby di Torino. "Un onore ospitare un ragazzo con il coraggio da uomo: grazie della visita Ramy!", è la didascalia con cui Dybala ha accompagnato la foto dell'incontro pubblicata su Instagram.



Rami: "Cittadinanza? Non si è fatto vivo nessuno, ma mi interessava di più incontrare Paulo" - Dopo l'incontro, Rami, intervistato dall'Huffington Post, ha raccontato che per la cittadinanza italiana "non si è fatto più vivo nessuno dal giorno prima che incontrassi Salvini. Nessuna lettera, nessuna chiamata. Ma non fa niente. Mi interessava molto di più incontrare Paulo".