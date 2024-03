Ucciso a coltellate in casa nell'Astigiano, fermata la figlia 19enne: avrebbe difeso la madre

Increduli i vicini di casa

I vicini di casa, nel piccolo condominio nel centro di Nizza Monferrato, sono increduli e continuano a parlare di "persone per bene, riservate, gentili", arrivate dal Caucaso russo qualche anno fa e che cercavano di integrarsi. "Non litigavano, erano tranquilli" dicono, tranne per il fatto che venerdì una discussione in strada era stata vista, tra l'uomo e la consorte. Lui gesticolava, lei annuiva, ma non sanno che cosa stessero dicendo, tranne per il fatto che l'uomo si era appena licenziato. "Gran lavoratore", della famiglia sembrava quello che aveva qualche difficoltà in più ad ambientarsi, almeno per la lingua.