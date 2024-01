Ancona, pensionato trovato morto in casa: deceduto forse dal 2018

Ad Ancona, un pensionato di 71 anni è stato trovato morto nel suo appartamento.

In casa dell'uomo, probabilmente stroncato da un malore nel sonno e il cui corpo era in stato avanzatissimo di decomposizione, il calendario appeso sul muro era aggiornato all'estate del 2018. Elementi che farebbero pensare a un decesso risalente ad alcuni anni fa. A dare l'allarme il fratello della vittima, che da anni non aveva contatti con il congiunto e lo aveva cercato senza successo, prima telefonicamente e poi citofonando a casa. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le tempistiche della morte del 71enne.