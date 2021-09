Aborto, Papa: "C'è abitudine all'omicidio, come affittare sicari"

ansa

"C'è lo scarto dei bambini che non vogliamo ricevere e con la legge dell'aborto che li rimanda al mittente, li uccide. Oggi è diventata un'abitudine bruttissima. Gli ospedali cattolici non possono andare per questa strada". Lo afferma Papa Francesco in un discorso alla Pontificia accademia per la vita, sottolineando che l'interruzione di gravidanza è come "assoldare un sicario".