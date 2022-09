Gnocchi di ricotta alla siciliana

PROCEDIMENTO

Prendete 250 grammi di ricotta sgocciolata, unite l'uovo, 5 cucchiai di formaggio grattugiato, il sale, 150 grammi di farina e impastate per ottenere un composto omogeneo. Lasciate riposare l'impasto una mezz'ora in frigorifero. Nel frattempo preparate il sugo. Tostate a secco 20 grammi di pinoli. In una padella rosolate uno spicchio di aglio in olio Evo e saltate 200 grammi di pomodorini tagliuzzati.

Aggiungete 15 grammi di capperi dissalati e 50 grammi di olive taggiasche. In ultimo unite i pinoli precedentemente tostati. Con l'impasto formate dei serpentelli, create degli gnocchetti e metteteli su un tagliere con della farina. Mettete a cuocere in acqua poco salata e appena vengono a galla scolate. Metteteli poi nella padella con il sugo e mantecate.