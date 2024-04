18 aprile 2024 15:15

Vasco Rossi premiato: il suo popolo il delirio

Vasco Rossi è stato premiato a Gardone Riviera, nel Bresciano. Il rocker emiliano ha ricevuto il XV premio del Vittoriale, assegnato ogni anno a un personaggio italiano che ha influenzato la società in cui viviamo. Vasco è stato definito un "ribelle gentile" che "ha costruito il genere del rock italiano". E il popolo del Blasco è accorso in massa per festeggiarlo.