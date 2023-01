di Fabiola Mosciatti

Tra i comportamenti più diffusi, invece, che hanno fatto scivolare agli ultimi posti città come Catania e Parma c'è proprio il passare molto tempo al cellulare in pubblico, non rispettare le file, essere rumorosi, non lasciare la mancia, non salutare, essere scortesi con il personale di servizio, non lasciar passare nel traffico e non rallentare alla guida quando si passa vicino ai pedoni.

In fondo alla classifica, troviamo Venezia. Il motivo? Troppo caos!

Mentre tra le città virtuose spuntano: Roma al quinto posto, nonostante il traffico, e poi Napoli e Palermo. La più generosa con laute mance risulta Messina, Milano si posiziona al quarto posto.