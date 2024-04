23 aprile 2024 12:15

Inter, il boato fuori dal Meazza alla fine del derby

Al fischio finale del derby tra Inter e Milan la festa per lo scudetto nerazzurro è scoppiata in tutta la città. Fumogeni, cori e fuochi d'artificio anche fuori dal Meazza, tra i tifosi che non erano riusciti ad assicurarsi un biglietto per la partita.