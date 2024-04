23 aprile 2024 10:50

Fuochi dʼartificio e caroselli: a Milano esplode la festa per lʼInter Campione dʼItalia

Fuochi d'artificio, fumogeni e caroselli. E' festa scudetto in piazza Duomo a Milano per l'Inter Campione d'Italia per la ventesima volta. I tifosi nerazzurri, nonostante la pioggia e il freddo, si sono riversati nel cuore della città per festeggiare la seconda stella dell'Inter.