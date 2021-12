Zaki, Draghi: "Massima attenzione su vicenda"

di Ida Molaro

Lo sottolinea tra le righe anche il presidente del consiglio Draghi che esprime sì soddisfazione per poi ribadire in una nota di palazzo Chigi: la vicenda è stata e sarà seguita con la massima attenzione da parte del governo italiano. Nessun passo falso da qui al primo febbraio, giorno di avvio del processo vero e proprio contro il giovane attivista che aveva raccontato le persecuzioni a danno dei cristiani copti. Cinque anni di carcere, la spada di Damocle che pende tuttora sulla sua testa. Presenza costante e discretissima, quella della diplomazia italiana che in questi mesi ha assicurato la propria presenza fisica ad ogni udienza preliminare a il Cairo, accanto agli osservatori americani, canadesi e spagnoli. E proprio il pressing statunitense sarebbe stata la chiave di volta per la scarcerazione. 16 i nomi dei dissidenti da liberare, contenuti in una lista inviata da Washington al governo Al Sisi in cambio dello scongelamento di parte del finanziamento da 200 milioni di dollari promesso da tempo. Notizia arrivata all'orecchio dell'ex ambasciatore in Egitto Giampaolo Cantini che sarebbe riuscito a convincere il collega americano ad inserire nell'elenco il nome di Zaki. Di qui il via libera alla scarcerazione tanto sospirata quanto insperata con la Farnesina che ricorda: non è ancora finita, ma Patrick non è solo