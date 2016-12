Friuli Venezia Giulia: il volto inedito e curioso

18:24 - Un Friuli Venezia Giulia insolito e tutto da scoprire, luoghi poco noti, tanta storia, arte e mille curiosità è quello che propone l’Agenzia TurismoFVG che, anche quest’anno, rinnova il calendario di visite guidate in alcuni dei luoghi più belli della regione. L’obiettivo è quello di offrire ai turisti, ma anche ai corregionali, la possibilità di far conoscere i lati meno noti e le peculiarità del territorio a un prezzo davvero competitivo. Novità del 2014 l’aggiunta nel ventaglio delle località anche di Palmanova, candidata a diventare patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

la città fortezza veneziana conservata in condizioni straordinarie è visitabile da luglio. Le gite alla città condurranno alla scoperta degli angoli più nascosti del suo sistema fortificato in modo da farvi conoscere le evoluzioni tecniche della scienza delle fortificazioni per poi farvi apprezzare le bellezze del suo centro storico che si sviluppa su unaPer chi invece non vuole aspettare fino al mese di luglio potrà sempre scegliere tra diverse opzioni. Sono infatti già partite le visite guidate alla città diche, alle 10.30 di tutti i sabati, domenica e festivi fino al 13 aprile. Dopo il 13 aprile il servizio diventerà giornaliero. Le visite guidate sono disponibili in italiano e inglese al costo di 8,50 euro o gratuitamente per i possessori della FVG Card e per i bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto pagante.E poi ancora le visite alle gemme regionali dichiarate patrimonio dell’UNESCO: l’antica metropoli romana diè protagonista di una visita guidata che da aprile partirà dall’infopoint di TurismoFVG di via Iulia Augusta, mentre il centro storico dipotrà essere scoperto con l’accompagnamento di una guida turistica che metterà in luce il patrimonio longobardo della città.Infine, l’Agenzia TurismoFVG ripropone ai turisti e ai cittadini della regione delle vere chicche: la visita guidata a, che mette in luce la cultura musiva della, e le visite tematicheche, dal 20 aprile, faranno apprezzare due degli aspetti più caratteristici del capoluogo regionale.Per chi invece desidera conoscere la storia delle diverse località visitandole in piena libertà e autonomia, TurismoFVG ha pensato a un servizio di audio guida disponibile ad Aquileia, Trieste e Udine nei diversi infopoint. A Udine, in aggiunta, è possibile noleggiare gratuitamente una bicicletta e visitare la città su due ruote.Per ulteriori informazioni: www.turismofvg.it